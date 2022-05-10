Экс-нардеп Жвания погиб во время обстрела в 'серой зоне', – советник главы МВД

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что во время обстрелов погиб депутат украинского парламента IV-VII созывов Давид Жвания. Это произошло в "серой зоне" в Запорожской области.

На своем канале в Telegram в понедельник, 9 мая, Геращенко с ссылкой на источники отметил, что экс-нардеп попал под огонь около блокпоста в селе Новопокровка.

"По информации нашего источника, экс-нардеп погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области", – сказано в сообщении.

Геращенко отметил, что Жвания имел гражданство страны-агрессора России и был неофициальным представителем российского холдинга "Росатом".

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"В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики назначили "губернатором военно-гражданской администрации" Запорожской области коллаборанта Евгения Балицкого. Предатель Украины ранее был народным депутатам от "Оппозиционного блока", а также депутатом Запорожского облсовета.