Экс-министр обороны Украины о неудачах Путина: Россию подвела разведка

Основной просчет президента России Владимира Путина в войне с Украиной – его разведка. Именно она предоставила ложную информацию, что когда оккупанты пойдут форсированным маршем на Киев, их встретят с хлебом-солью.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал экс-министр обороны Украины генерал армии Виталий Радецкий. По его словам, Россию подвела именно разведка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Любую литературу почитайте, любого полководца. Там пишется, что основа основ ведения боевых действий – хорошая разведка. Россию подвела именно разведка", – считает бывший министр.

"Именно эта информация ложная – что они пойдут форсированным маршем до Киева и их встретят цветами, хлебом и солью. Вот в чем вся проблема этой группировки, которая надвигалась на Украину", – пояснил он.

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Напомним: ранее первая леди Украины Елена Зеленская назвала роковую ошибку диктатора-президента РФ во время планирования нападения на независимое государство. По словам супруги президента Владимира Зеленского, тиран Путин не учел, что в соседней стране война мгновенно соединила личное и гражданское.

По ее словам, стратегия российского диктатора не сработала, поскольку он не учел национальное сознание каждого гражданина Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что война России против Украины стала "началом катастрофы самого Путина". По его словам, ни одному украинскому политику не удавалось объединить страну так, как это сделал российский президент.