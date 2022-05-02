Экс-министр обороны Радецкий назвал условие, при котором Украина может вернуть Крым и Донбасс

Украина сможет освободить временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, когда получит в "достаточном количестве" оружие и боеприпасы. Без освобождения этих территорий решить вопрос с президентом-агрессором Владимиром Путиным нельзя.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины генерал в отставке Виталий Радецкий. Он убежден, что любое другое решение будет половинчатым.

"Если нам дадут оружие в достаточном количестве, если усилят санкции действующие, но не в январе-феврале, как они это обычно делают, а сегодня – мы победим", – сказал бывший глава Минобороны.

По словам Радецкого, имея достаточно вооружения и боеприпасов, Украина способна освободить оккупированные территории.

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"Война должна этим закончиться. Только так. Другого для нас не дано", – сказал он.

Отставной генерал отметил, что любое другое военно-политическое решение будет "половинчатым", поскольку решить вопрос с Путиным и "с этой кликой" иначе нельзя.

"Они другого языка не понимают. Дипломатия для них отсутствует. Все построено на обмане, на жестоком цинизме", – подчеркнул Радецкий.

Он убежден, что Украина должна пойти в контрнаступление и полностью освободить Донецкую и Луганскую области, взяв под контроль границу с РФ. А позже освободить и Крым.

Говоря о том, когда возможен конец войны РФ с Украиной, Радецкий отметил, что "это процесс очень сложный", а "война закончиться тогда, когда мы победим". При этом он выразил мнение, что к 9 мая "какая-то развязка наступит".

"Закончиться (война. – Ред.) или нет, очень сложно сказать. Но 9 мая что-то произойдет", – спрогнозировал отставной генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что по итогам встречи в Германии глав Минобороны стран-союзников, Украина получит столько оружия, что будет способна освободить Донбасс и Крым. По его словам, решения, принятые в Германии, означают фактически неограниченные поставки Украине сверхсовременного оружия.