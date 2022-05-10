Экс-командир 'Азова' оценил шансы на деблокаду Мариуполя: мы работаем по двум направлениям

Украина работает над спасением защитников Мариуполя с помощью дипломатии. Однако параллельно разрабатывается и план деблокады города военным путем.

Однако в нынешней ситуации разблокирование Мариуполя силами украинской армии возможно лишь при релализации масштабной операции, которая предусматривает несколько этапов и требует много времени, которого у воинов на "Азовстали" просто нет. Об этом в интервью 24 каналу рассказал экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Третий командир полка, навевающего ужас на россиян, заявил, что разработка плана деблокады Мариуполя военным путем проводится при участии высшего руководства ВСУ.

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Однако если в первые полтора месяца боев за город и его блокады, по мнению Жорина, военная деблокада Мариуполя была абсолютно реальной и ее можно было совершить относительно небольшими силами - сейчас ситуация изменилась

Но если тогда разблокировать город можно было в ходе одноэтапной операции - сейчас это можно сделать лишь в несколько этапов.

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", – объяснил Жорин.

В любом случае, реализация любых планов по деблокаде потребует много времени. В частности, для того, чтобы воинские части, которые могут быть в ней задействованы, успели получить необходимую технику и артиллерию в количестве, достаточном для продвижения вперед.

Вот только у защитников города столько времени может не быть.

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали". Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому – для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, – который в любом случае будем реализовывать", – объяснил военнослужащий.

Среди украинских защитников еще с марта множество добровольцев вызывались отправиться на выручку оборонцам Мариуполя, хотя все они понимали, что уже тогда это была бы очень сложная и тяжелая операция. И до сих пор количество воинов, готовых идти в бой, чтобы спасти побратимов в Мариуполе - большое.

Он также добавил, что это не будет операция для одного подразделения, это общевойсковая крупная и масштабная операция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путём невозможно. По его словам, у защитников Украины просто нет такого вооружения, которое позволило бы выгнать оккупантов из окрестностей заблокированного и частично захваченного города.