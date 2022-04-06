Эффективность украинской ПВО возросла: в МВД заявили, что Путин ошибся

Украинская система противовоздушной обороны увеличила свою эффективность. При этом продолжаются поставки в государство вооружения, сто создает проблемы для российских воздушных и ракетных операций.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, по его словам, международные партнеры помогают снабжать Украину оружием, чтобы она могла защищаться от оккупантов.

Советник напомнил, что еще в первые дни войны президент РФ Владимир Путин утверждал, что украинская система ПВО была полностью уничтожена оккупационной армией. При этом глава Кремля добавлял, что у ВСУ нет собственной авиации и вертолетов.

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"То, что мы ежедневно сбиваем по несколько ракет, говорит о том, что России никак не удается дожать наше ПВО", – подчеркивает Денисенко. Так, к утру 6 апреля, украинские военные уничтожили 150 самолетов и 135 вертолетов. Кроме того, Кремль несет значительные потери в наземной и воздушной технике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже более 18,6 тысячи оккупантов погибли в войне против украинского народа.