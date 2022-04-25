'Едьте к себе в Тамбов и Саратов': украинские воины показали освобожденное от оккупантов село под Изюмом

25 апреля украинские военные вошли в село Заводье в Харьковской области, расположенное неподалеку от Изюма. Бойцы вышвырнули оттуда российских захватчиков, которые на протяжении нескольких недель разрушали населенный пункт, зверствовали и мародерствовали.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале. Вообще село носит название Заводы, но командир одного из батальонов с позывным Капитан Капуста указал, что это не соответствует действительности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Заводье – это правильное название. Ведь поселок стоит за водами Северского Донца. Прекрасное место с невероятной природой и окрестными лесами, в которых можно было встретить диких животных. Но после того, как здесь побывали дикие твари из русского мира, оно выглядит ужасно", – пояснил военный.

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Капитан Капуста также показал на горящий танк российских оккупантов и обратился ко всем вражеским солдатам, пообещав, что такая судьба ожидает каждого из них. Защитник Украины призвал противников убираться с нашей земли, пока не поздно.

"Вместо памятника советскому солдату, здесь будет стоять памятник герою, который освободил село Заводье от фашистов России. Убирайтесь к себе в Тамбов или Саратов, а то вас ожидает, то же самое, что этот танк", – заключил командир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские защитники уничтожили два подразделения армии РФ под Изюмом, среди них были десятки солдат, известных своими военными преступлениями в Буче;

– оккупант, чья супруга велела насиловать украинок и предохраняться, был взят в плен во время боев под Изюмом.