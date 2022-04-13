Многоуважаемый Владимир Путин!

Я Оксана Марченко, ваша кума и жена вашего близкого друга Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи.

24 февраля вопреки всем международным нормам и здравому смыслу под вымышленным предлогом денацификации и демилитаризации Украины, вы отдали приказ своим войскам начать специальную военную операцию на территории суверенного государства.

За время этой военной интервенции уже разрушены стони украинских сел и городов. Без крова над головой остались сотни тысяч украинцев, миллионы людей превратились в беженцев.

Видео дня

Ваши солдаты в моей родной стране насилуют женщин и детей, убивают мирных жителей, бомбят фосфоритными снарядами жилые кварталы и стирают с лица земли целые города.

То что происходит сейчас с украинцами - это не денацификации, это военное преступление.

Как дочь.

Как мама.

Как жена.

Как ваш друг, как паломница русской православной церкви и как посол русского мира в Украине, я и мой муж Виктор Медведчук осуждаем ваши действия направленные на геноцид украинского народа и захват украинских территорий.

Мы просим вас немедленно прекратить военную агрессию и освободить территорию Украины от ваших войск.

Шановна Оксано!

Мене звати Олексій Давиденко і ці шість страшних тижнів, я чекав від вас і вашого чоловіка не звернення до Ердогана і не звернення до Зеленського.

Я чекав від вас одне єдине звернення - відеозвернення до Володимира Путіна.

Тому що.

Серед всіх громадян України ви єдині хто має такий родинний зв’язок з президентом Росії Володимиром Путіним.

До нього зверталися з проханням зупини війну в Україні світові лідери.

До нього зверталися з проханням зупинити війну в Україні всесвітньовідомі спортсмени, актори і співаки.

До нього зверталися з проханням зупинити війну окремі відомі громадяни Росії.

До нього звертався з вимогою зупинити війну президент України.

Єдині, хто мовчав всі ці жахливі півтора місяці були ви.

Ці 6 тижнів.

До нього не звернулися ані ви ані ваш чоловік - його куми, його родичі, його близькі друзі.

Серед всіх нас.

Ви - єдині громадяни України які йому не чужі люди.

Ви - все бачили і мовчали.

Мовчали коли бомбили Запорізську АЕС.

Мовчали коли бомба впала на центральній площі Харкова.

Мовчали коли зайшли в Чорнобиль.

Мовчали коли захопили Херсон.

Мовчали коли обстрілювали мирних мешканців по всій Україні.

Мовчали коли взяли в облогу і почали знищувати Мариупіль.

Мовчали навіть тоді коли вже всьому світу стали зрозумілими масштаби жахіть Ірпіня, Бучи, Макаріва і Гостомеля.

Всі ці 48 діб війни я чекав на ваше відео. Чекав і не дочекався.

Оксано!

Будь хто з України вам точно скаже.

Єдине звернення, яке від вас чекали і все ще чекають українці - це звернення до кума Путіна. Звернення не задля звільнення вашого чоловіка, а задля зупинки війни в Україні.