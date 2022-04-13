Единственное обращение, которое ожидали от Марченко – это обращение к куму Путину
Многоуважаемый Владимир Путин!
Я Оксана Марченко, ваша кума и жена вашего близкого друга Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи.
24 февраля вопреки всем международным нормам и здравому смыслу под вымышленным предлогом денацификации и демилитаризации Украины, вы отдали приказ своим войскам начать специальную военную операцию на территории суверенного государства.
За время этой военной интервенции уже разрушены стони украинских сел и городов. Без крова над головой остались сотни тысяч украинцев, миллионы людей превратились в беженцев.
Ваши солдаты в моей родной стране насилуют женщин и детей, убивают мирных жителей, бомбят фосфоритными снарядами жилые кварталы и стирают с лица земли целые города.
То что происходит сейчас с украинцами - это не денацификации, это военное преступление.
Как дочь.
Как мама.
Как жена.
Как ваш друг, как паломница русской православной церкви и как посол русского мира в Украине, я и мой муж Виктор Медведчук осуждаем ваши действия направленные на геноцид украинского народа и захват украинских территорий.
Мы просим вас немедленно прекратить военную агрессию и освободить территорию Украины от ваших войск.
Шановна Оксано!
Мене звати Олексій Давиденко і ці шість страшних тижнів, я чекав від вас і вашого чоловіка не звернення до Ердогана і не звернення до Зеленського.
Я чекав від вас одне єдине звернення - відеозвернення до Володимира Путіна.
Тому що.
Серед всіх громадян України ви єдині хто має такий родинний зв’язок з президентом Росії Володимиром Путіним.
До нього зверталися з проханням зупини війну в Україні світові лідери.
До нього зверталися з проханням зупинити війну в Україні всесвітньовідомі спортсмени, актори і співаки.
До нього зверталися з проханням зупинити війну окремі відомі громадяни Росії.
До нього звертався з вимогою зупинити війну президент України.
Єдині, хто мовчав всі ці жахливі півтора місяці були ви.
Ці 6 тижнів.
До нього не звернулися ані ви ані ваш чоловік - його куми, його родичі, його близькі друзі.
Серед всіх нас.
Ви - єдині громадяни України які йому не чужі люди.
Ви - все бачили і мовчали.
Мовчали коли бомбили Запорізську АЕС.
Мовчали коли бомба впала на центральній площі Харкова.
Мовчали коли зайшли в Чорнобиль.
Мовчали коли захопили Херсон.
Мовчали коли обстрілювали мирних мешканців по всій Україні.
Мовчали коли взяли в облогу і почали знищувати Мариупіль.
Мовчали навіть тоді коли вже всьому світу стали зрозумілими масштаби жахіть Ірпіня, Бучи, Макаріва і Гостомеля.
Всі ці 48 діб війни я чекав на ваше відео. Чекав і не дочекався.
Оксано!
Будь хто з України вам точно скаже.
Єдине звернення, яке від вас чекали і все ще чекають українці - це звернення до кума Путіна. Звернення не задля звільнення вашого чоловіка, а задля зупинки війни в Україні.
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