Джонсон о героизме украинцев в войне с РФ: это звездный час Украины, эпическая глава в истории

Война Украины против российских захватчиков войдет в историю. О ней в будущем будут говорить потомки украинцев, вспоминая, как их предки научили мир тому, что жажда свободы побеждает силу врага.

Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая 3 мая перед Верховной Радой. Он назвал это время эпической главой в истории Украины.

"Это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории", – сказал Джонсон.

Он отметил, что "ваши дети и внуки" будут рассказывать, как украинцы научили мир тому, что моральный дух народа может противостоять грубой силе агрессора.

"(Они. – Ред.) будут говорить, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не стоит против моральной силы народа, решительно настроенного на свободу", – сказал Джонсон.

Как известно, речь "Это был их звездный час" (This was their finest hour), была произнесена 18 июня 1940 года Уинстоном Черчиллем перед Палатой общин Великобритании. Считается, что она сыграла решающую роль в том, что британцы смогли преодолеть страх перед гитлеровскими войсками и дать решительный отпор фашизму.

Завершалась она следующими словами:

"Поэтому давайте будем готовиться к выполнению своих обязанностей и так держать себя, чтобы, если Британская империя и ее Содружество просуществуют тысячу лет, люди все равно говорили: "Это был их звездный час".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины. Премьер обращался к украинским парламентариям по видеосвязи. Во время выступления он объявил, что Великобритания подготовила новый пакет военной помощи для Украины на 300 млн фунтов стерлингов.