Двоих детей из Мариуполя спасли из оккупации: Зеленский показал трогательную встречу в больнице

В Украину удалось вернуть двоих детей, которых российские оккупанты вывезли на неподконтрольную территорию. Были спасены Илья Матвиенко и Кира Обединская, их передали на попечение родственникам.

С маленькими украинцами и их родными пообщался президент Украины Владимир Зеленский. Встреча состоялась в больнице "Охматдет", где сейчас находятся дети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Илью Матвиенко глава государства поздравил с днем рождения. Ребенок был ранен, однако врачи заверили, что сохранят травмированную ногу.

Бабушка мальчика поблагодарила всю правительственную команду за спасение внука от захватчиков.

Видео дня

Посетил глава государства и Киру Обединскую и ее дедушку. Семья устала после стольких недель переживаний, однако счастлива в конце концов быть вместе.

Состояние девочки, которая тоже получила ранения, сейчас удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь бывшего капитана сборной Украины по водному поло и многократному чемпиону страны в составе "Ильичевца" Евгения Обединского находилась в оккупированном Донецке в руках оккупантов. 17 марта 12-летняя Кира осталась сиротой: Евгений погиб во время авиаудара в Мариуполе, а мать скончалась еще когда девочка была младенцем.

В конце концов ребенка вернули дедушке, который находится в Украине. Сейчас Кира вместе с ним в Киеве.