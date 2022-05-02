Движение 'Оборона Полтавы' получило почти 12 тысяч медицинских изделий от Польши – ОВА

Для нужд общественного движения "Оборона Полтавы" было предоставлено около 12 тысяч единиц медицинских изделий. Бандажи, турникеты, эластичные бинты и многое другое будут укомплектованы в индивидуальные аптечки для бойцов и парамедиков.

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Медицинская помощь, еда и многое другое поступило в составе большой партии гуманитарной помощи от Польши, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Передаем эту "гуманитарку" также мощным местным волонтерским штабам, которые формируют ее и перенаправляют в соседние области, военным и также переселенцам", – говорит областной голова.

Он рассказал, что около 8 тонн помощи были переданы волонтерам из благотворительного фонда HelpGroup. Речь идет о продуктах, медицинских препаратах, матрасах, раскладных кроватях, постельном белье и лекарствах. Их волонтеры будут распределяться на громады и соседние области.

"Около 20 тонн продуктов областная администрация передает Полтавскому батальону небезразличных. Это также разные консервы, крупы, макароны и кофе. Их будут выдавать по запросам для военных и внутренне перемещенных лиц", – добавляет Лунин.

Ранее глава области рассказал, что Полтавщина от правительства Польши получит 500 тонн гуманитарной помощи. В область из этой партии уже прибыли 80 контейнеров.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что для нужд вынужденных переселенцев в течение трех месяцев будет предоставлено полноценное жилье. После этого государство восстановит их дома там, где они жили до войны.