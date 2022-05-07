'Думал, они - село': оккупант испугался мощи ВСУ и ищет пути убежать домой. Аудиоперехват

Российские оккупанты деморализованы и боятся мощи Вооруженных Сил Украины. Рашисты ищут пути убежать домой.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В нем двое оккупантов обсуждают разные варианты отъезда с территории Украины.

В частности, они рассматривают вариант отказа от участия в боевых действиях.

"Максимум – дисциплинарный батальон… Максимум – полгода дадут. Но что полгода. Намного лучше, чем терпеть эту х…", - говорит рашист.

Также они жалуются на сильнейшую украинскую армию, которую в России считали наоборот слабой.

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"Думал укропы – село, ничего не могут. А когда сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х… его знает", - отмечает оккупант.

В конце разговора захватчики начали обсуждать взрывы в российском городе Белгороде и возможную причастность к этому защитников Украины. Один из собеседников удивляется, как это стало возможным, если он считал, что украинская армия оцеплена "в кольце".

"В каком кольце, кто сказал такое? Будь в кольце, не поставляли бы им оружие", - ответил ему товарищ.

Отметим, что ВСУ уничтожили с начала войны 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ. Только за минувшие сутки ликвидировано около 200 рашистов. За последние 24 часа оккупанты потеряли 17 БПЛА и 7 артиллерийских систем.

Напомним, еще в конце февраля в Белгородской области, граничащей с Харьковской, Луганской, Сумской областями, произошел настоящий бунт среди военнослужащих РФ. Около 5 тысяч контрактников, которые торопливо собирались для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства.

Также более 100 военнослужащих из 200 отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, деморализованные огромными потерями, понесенными в противостоянии с ВСУ под Марьинкой, оккупанты массово отказываются идти в бой. Они требовали руководства вернуть их всех в Россию. Чтобы положить конец смуте, прибывшие на Донбасс сотрудники ФСБ расстреляли передал требования личного состава начальству прапорщика.