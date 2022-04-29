Дуда сравнил действия военных РФ в Украине с Холокостом

Президент Польши Анджей Дуда считает, что российские оккупанты должны понести ответственность за военные преступления в Украине. По его словам, россияне демонстрируют такую же ненависть к украинцам, как немцы к евреям во время Второй мировой войны.

Выступая в музее-концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме в четверг, 28 апреля, Дуда отметил, что ненависть жителей России к украинскому народу видна со стенограмм разговоров, которые они ведут со своими воюющими в Украине родственниками-военнослужащими, передает Укринформ.

По словам польского политика, из-за такой же ненависти, которую нацисты вживляли немецкому народу, произошло преступление геноцида против евреев.

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Дуда отметил, что не понимает, почему российские лидеры раньше гордились освобождением красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, но сейчас Россия сбрасывает бомбы на Бабий Яр – место, где пытали украинских евреев.

"Мы сегодня здесь, чтобы показать, что каждый народ имеет право на жизнь, культивирование своих традиций, развитие. Мы громко кричим: нет – ненависти, нет – антисемитизму, нет – антиукраинизму, нет – антиполонизму!" – подчеркнул Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде парламент принял постановление, в котором признается, что военные преступления российской армии в Украине - геноцид украинского народа. Документ был внесен депутаткой Гизер МакФерсон, он получил единодушную поддержку членов нижней палаты.