Дорожники расчистили более 100 км трасс в Харьковской области

В Харьковской области расчистили более 100 километров дорог государственного значения. Ежедневно 25 бригад выходят ремонтировать автодороги, убирать обочины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"На трассах дорожники производят ликвидацию ямочности горячим асфальтобетоном. Каждый день по дорогам Харьковщины доставляют гуманитарную помощь в города и поселки области", — сказал он.

По его словам, в регионе идет активное восстановление инфраструктуры: газо-, электро- и водоснабжения.

Так, в Харькове уже восстановили газ в 637 квартирах, а в селе Благодатное у 172 потребителей.

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В Дергачах уже подключено 3 000 потребителей, в поселке Большая Рогань только за сутки 25 апреля возобновлено электроснабжение 60 потребителям.

"В Чугуеве коммунальные службы отремонтировали сеть водоснабжения на улице Гвардейской", — добавил Тимошенко.

Замруководителя ОП также сообщил, что коммунальщики занимаются обследованием и ремонтом жилого фонда Харькова. Во всех районах города выполняются работы по ремонту окон, кровель и поврежденных внутридомовых сетей горячего водоснабжения.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о запланированных аварийных ремонтных работах основных дорог в направлении, которое не успели отремонтировать в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" в предыдущие годы.