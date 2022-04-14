Дорога в Гаагу: разведка обнародовала данные топ-оккупантов, которые руководят военными преступлениями в Украине

В распоряжении украинской разведки оказались данные оккупантов, принадлежащих к высшему командному составу. Эти военные осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. Там отметили, что эти российские военные – "отбросы без чести, души и совести, которых никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления".

Солодчук Валерий Николаевич

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Он принимает непосредственное участие в военном вторжении – командует подразделениями 36-й армии, входящими в состав группировки войск "Восток".

В период с февраля по апрель 2022 Солодчук руководил операцией по захвату Киева с западного направления. "Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области", – сказано в сообщении.

С 2014 по 2015 гг. топ-оккупант возглавлял формирование на оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командования резерва Южного ВО ВС РФ.

Более подробную информацию об этом военном преступнике можно прочитать по ссылке.

Дворников Александр Владимирович

С 8 апреля оккупант назначен командующим группировкой российских войск, участвующей в открытом военном вторжении в Украину. "Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя", – отметили в разведке.

Также он руководил армией РФ в Сирии – его действия, в частности, привели к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированной международным сообществом как военное преступление. В 2016 году за выполнение преступных приказов Кремля получил звание "Героя России".

"Демонстрирует пренебрежительное отношение к подчиненному личному составу. Любит похвалу и преклонение со стороны своего окружения. В случае, если поставленная цель не достигнута, пребывает в глубоком расстройстве и ищет виновных среди своих подчиненных", – отмечается в профиле оккупанта.

Более подробную информацию об этом военном преступнике можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений. О намерениях оккупантов свидетельствуют документы, которые заполучила разведка.