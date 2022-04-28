'Домой – и к бл*дям!' Оккупанты признались, что расстреливают своих солдат и хотят быстрее сбежать из Украины. Аудио

Офицеры оккупационной армии РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их воевать против Украины. Они признаются, что их подчиненные полностью деморализованы и хотят вернуться домой.

Об этом 28 апреля сообщили в Службе безопасности Украины, которая перехватила разговор оккупантов. СБУ также показала интернет-переписку командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом на Харьковщине (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку. Что-то по-моему очень устали", – пожаловался захватчик. На это собеседник ему ответил: "Нужно дожать".

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В голосовых сообщениях он подробно рассказал, как его достала война:

"Тут уже у всех апатия. Все полностью деморализованы. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. Офицеры уже в панике, хотят, чтобы уже все закончилось. Мы, по-моему, единственные, кто полтора месяца ежедневно наступали или активно оборонялись. Три дня назад мои запаниковали. Пошли в наступление, половину прошли, как начали хе**чить просто со всех сторон. Все, у них паника".

Он также пожаловался на новое пополнение. "На доукомплектование было отправлено молодых, порядка 60 человек… из них до**я трусов, паникеров, с ними проблемы", – рассказал он.

Также оккупант признался, что и сам мечтает о возвращении домой. "А так просто все надоело уже всем. Охота домой: детей, жену обнять. А потом – по бл**ям! Чтобы много-много, куча бл**ей было, и больше ничего не хочется", – сказал россиянин.

В СБУ отметили: неудивительно, что люди с такими "семейными" ценностями совершают зверства в Украине.

"Но они будут отвечать за все!", – заверили в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор оккупантов, в котором один из них рассказал о планах устроить провокацию против мирного населения. Он заявил, что российские военные начинили танк взрывчаткой и намерены посредством дистанционного управления отправить его в село.