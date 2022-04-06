'Должны быть готовы смело смотреть в глаза злу': Зеленский показал страшные фото преступлений оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатляющими фотографиями из обстрелянных оккупантами городов. На фото – уничтожены жилые дома, автобусы, автомобили и даже детские площадки.

Соответствующее сообщение появилось на его официальном Telegram-канале. Президент отметил, что все зло будет наказано.

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"Мы все должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы", – уверяет Зеленский.

Напомним, что Генеральная прокуратура продолжает собирать доказательства военных преступлений, совершенных армией РФ. На 6 марта оккупанты уже убили по меньшей мере 167 детей, уничтожили более 927 учебных заведений и 285 больниц.

По данным ООН, в Украине погибли минимум полторы тысячи мирных жителей. Но на самом деле цифра значительно больше, ведь в нее не внесены данные с временно оккупированных территорий и городов, где продолжаются боевые действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, какая ситуация сейчас в Мариуполе. По его словам, в городе не осталось ни одного целого дома.