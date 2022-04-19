'Должен был жениться, а теперь мы его хороним': родители рассказали о сыне, погибшем от ракетного удара РФ по Львову. Фото

18 апреля в результате ракетных обстрелов российскими войсками Львова, где сейчас находятся более 200 тыс. беженцев, погиб 26-летний Юрий Баран. Он работал на станции техобслуживания автомобилей, в которую попала вражеская ракета.

Об этом стало известно со слов его родителей – Анатолия и Марии. "Он должен был жениться, а теперь мы его хороним", – рассказывают они.

Мужчина три года проработал на этом СТО. Утром 18 апреля он вышел на смену. Вместе с коллегами стоял у стола, где принимают заказы, и пил кофе. На этом месте теперь – воронка.

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По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, вместе с Юрием на станции техобслуживания погибли еще три человека. Всего в результате обстрела города не стало семерых человек, еще одиннадцать получили ранения, в том числе один ребенок.

В Минобороны РФ заявили, что во время бомбардировки Львова уничтожили "логистический центр и находившуюся в нем крупную партию иностранного вооружения из США и европейских стран". Глава ОВА не подтвердил эту информацию и сообщил, что три вражеских снаряда попали в пустые военные склады, а четвертый – в СТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из обломков при обстреле Львова попал в детский дом.