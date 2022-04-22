Дольше ехали, чем воевали: за несколько дней в Украине разгромили целый батальон южносахалинской мотострелковой бригады

Южносахалинская 39-я отдельная мотострелковая бригада потеряла целый батальон спустя всего несколько дней после того, как пересекла границу Украины. Из 300 оккупантов выжили всего около 60, да и те вскоре "пропали без вести".

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook. По его словам, в данном подразделении не осталось офицеров, поэтому взять командование над оставшимися оккупантами пришлось сержанту Алексею Бурику.

"В остальных подразделениях 39 омсбр ситуация не намного лучше, полностью уничтожено артиллерийскую батарею с 2С5 "Гиацинт-С" и реактивную артиллерийскую батарею с БМ-21 "Град" (командир батареи Николай Никитин тяжело ранен)", – рассказал Цимбалюк.

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Отметим, 21 апреля был достаточно "урожайным" днем для украинских военнослужащих. На восточном направлении удалось ликвидировать около 200 оккупантов, а на южном "двухсотыми" стали более 50 вражеских солдат. Не менее эффективно отработали защитники украинского неба, уничтожив за сутки 15 воздушных целей, в том числе то три вертолета и самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля общие потери РФ составили около 21 тысячи оккупантов. Количество уничтоженных танков уже перевалило за 800, также россияне потеряли свыше 170 самолетов и 150 вертолетов и тысячи единиц другой техники.