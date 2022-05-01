"Добро пожаловать в ад": украинский защитник рассказал о боях за Ирпень и передал "привет" оккупантам. Видео
Защитник Украины, участвовавший в боях за Ирпень, рассказал, как украинские воины выбивали из города российских оккупантов. Военное командование РФ бросило туда морских пехотинцев.
Видео с рассказом украинского воина вышло в эфире программы "Форпост Киев" на "24 канале". В первые часы вторжения Тарас с побратимами занял оборону на Киевском направлении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Защитник рассказал, что на Киевщину наступали колонны вражеской техники, а над позициями ВСУ летали российские вертолеты Ка-52.
Оккупанты стреляли из минометов и "Градов", однако воины ВСУ дали им достойный ответ. Они уничтожали врага из подствольных гранатометов и РПГ (ручных противотанковых гранатометов).
"В бою, в перестрелке, они вообще слабенькие", – рассказал Тарас.
Защитник также передал "привет" российским оккупантам: "Если вы сюда сунетесь, тут вы и останетесь, наверное. Добро пожаловать в ад".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене во время оккупации местный житель угнал вражеский бронированный КАМАЗ. Машина была заведенной, а внутри остались вещи российских солдат.