'Добро пожаловать в ад': украинский защитник рассказал о боях за Ирпень и передал 'привет' оккупантам. Видео

Защитник Украины, участвовавший в боях за Ирпень, рассказал, как украинские воины выбивали из города российских оккупантов. Военное командование РФ бросило туда морских пехотинцев.

Видео с рассказом украинского воина вышло в эфире программы "Форпост Киев" на "24 канале". В первые часы вторжения Тарас с побратимами занял оборону на Киевском направлении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Защитник рассказал, что на Киевщину наступали колонны вражеской техники, а над позициями ВСУ летали российские вертолеты Ка-52.

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Оккупанты стреляли из минометов и "Градов", однако воины ВСУ дали им достойный ответ. Они уничтожали врага из подствольных гранатометов и РПГ (ручных противотанковых гранатометов).

"В бою, в перестрелке, они вообще слабенькие", – рассказал Тарас.

Защитник также передал "привет" российским оккупантам: "Если вы сюда сунетесь, тут вы и останетесь, наверное. Добро пожаловать в ад".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене во время оккупации местный житель угнал вражеский бронированный КАМАЗ. Машина была заведенной, а внутри остались вещи российских солдат.