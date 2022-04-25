До последнего не верили в полномасштабную войну: Стефанчук рассказал о первой реакции на вторжение России

Никто из высшего руководства страны действительно не верил в полномасштабное вторжение Российской Федерации. Но с первых минут войны все собрались и начали работать.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью изданию " Украинская правда ". Он рассказал, что происходило утром 24 февраля.

"Я проснулся со своей семьей в квартире на левом берегу в 5 часов утра после первых взрывов. Мы поняли, что жизнь разделилась на "до" и "после", как бы это пафосно ни звучало. После этого я сразу получил звонок от господина Данилова. Он сказал, что президент срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны", – вспомнил Стефанчук.

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По его словам, на тот момент уже были на всякий случай заготовлены документы на все варианты развития событий, включая введение в стране военного положения. Так что этот процесс в нужный момент не занял много времени.

"Мы осуществили два первых голосования фактически в режиме военного положения. Первое – утвердили указ президента. Второе – проголосовали очень важное решение, которым не закрыли заседание, а сделали паузу и предоставили мне, первому заместителю или заместительнице право созывать продолжение заседания, определять время, место и способ голосования", – рассказывает глава ВРУ.

Он пояснил, что это решение необходимо для обеспечения функционирования Верховной Рады в случае уничтожения высшего политического руководства страны. При этом все указанные лица договорились не находиться одновременно в одном месте, чтобы в случае чего не потерять контроль над единым законодательным органом.

"Первая эмоция, которую я увидел у всех, был не страх. Это было какое-то внутреннее отчаяние. Я реально говорю, до последнего никто не верил. Мы же мыслим совершенно другими категориями. Мы были убеждены, что в центре Европы в начале 21-го столетие нельзя так решать какие-либо вопросы. Мы говорили много, но главный тон задавал президент, и все ориентировались на него. Он был мегауверен в себе", – продолжает Стефанчук.

Он рассказывает, что в первый день присутствующие на заседании решили, что остаются в Киеве и будут защищать Украину до самой победы.

"Я сказал, что не каждому поколению украинцев дается большая честь положить свою жизнь за будущее своего государства. Эта фраза уже стала мемом в парламенте", – в шутку говорит глава ВРУ. Он отмечает, что сейчас ситуация воспринимается уже по-другому, однако в первый день войны все говорили очень серьезно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Стефанчук дал прогноз, когда Медведчука лишат мандата.