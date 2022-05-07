Дмитрий Комаров показал уничтоженный вертолет врага под Харьковом и рассказал, как РФ 'убила' 9 мая. Видео

Украинский телеведущий и знаменитый путешественник Дмитрий Комаров показал кадры уничтоженного вертолета российской армии на поле в Харьковской области. Рядом с бортовым номером наклеена часть свастики "Z", которую в РФ накануне Дня Победы цепляют везде, где не попадя.

Однако, по словам Комарова, Россия дискредитировала и себя, и праздник большой победы во Второй мировой. Свою мысль он озвучил у себя на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они считают, что эта буква символизирует силу и мощь армии РФ, но на самом деле это символ подлости, жестокости, военных, которые убивают, мародерят, насилуют.. А также тех, кто воюет по старым советским учебникам", – считает Комаров.

Видео дня

Ведущий подчеркнул, что Россия уничтожила все значительное, что связывало ее с Днем Победы. Многим будет стыдно за "Z", но тогда будет уже поздно

"Мы больше не сможем воспринимать 9 мая так, как раньше. Мы будем помнить своих предков. Хранить их черно-белые фотографии 40-х годов. И как бы жестоко это не звучало - тихо думать про себя или говорить вслух про тех реальных ветеранов Второй Мировой, которых уже нет с нами: "Хорошо, что бабушка с дедушкой этого не видят...", – с печалью заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Комаров обнародовал кадры Харькова, сделанные с дрона, которые показывают масштабы разрушений крупнейшего города Украины;

– в России к Дню Победы 9 мая разместили плакаты с датами лет, в которые РФ самопровозгласила себя победителем – 1945-2022;

– ряд западных чиновников считают, что 9 мая Путин открыто объявит о войне с Украиной, перестав цинично и трусливо называть это "спецоперацией".