Длительность войны будет зависеть от двух факторов: озвучен прогноз по развитию событий в Украине

24 апреля на Пасху в Украине начался третий месяц противостояния против оккупационных российских войск. В начале войны Кремль заявлял, что она закончится через 3 дня. По состоянию на 59 сутки активной фазы агрессии РФ мировые лидеры и военные эксперты дают разные прогнозы. По их словам, ситуация может оставаться неизменной от нескольких месяцев до нескольких лет.

Комментарии и позиции разных экспертов по этому поводу собрало BBC. Из них становится понятным, что диапазон все еще широкий и неопределенный.

Разведки западных стран, анализируя ход войны, называют сроки от нескольких недель до года. С ними не согласен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не исключает, что вооруженное противостояние продолжится и в 2023 году.

Многие зарубежные специалисты сходятся на том, что президенту РФ Владимиру Путину важно показать какие-то победы до 9 мая. "Россия, по всей вероятности, стремится продемонстрировать значительные успехи накануне ее ежегодных празднований Дня победы 9 мая", – сообщила 21 апреля британская разведка.

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Власти государства постоянно отчитываются о текущей ситуации на фронте, но не ставят четких "дедлайнов" войны. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Кремль будет пытаться захватить восток и юг Украины к 100-летнему юбилею образования СССР, то есть до 30 декабря.

"Путину критично нужны юг Украины и Донбасс, которые можно назвать новороссией и включить в новое союзное государство, которое обезьянит СССР. Путин мечтает создать новую версию СССР до 30 декабря, то есть к 100-летию союза", – отмечает он.

Украинский военный аналитик Сергей Грабский уверяет, что для Путина более важная дата – это 9 мая. Но это связано не только с парадом ко Дню победы. Прежде всего, речь идет о стратегических особенностях военных действий.

"Российские войска фактически начали вторую фазу операции в районе 10 апреля. По устоявшейся традиции и по нормативам, дается месяц на проведение активных боевых действий, а затем пауза, когда войска должны закрепиться на занятых рубежах, сделать перегруппировку, пополнить свои ресурсы для дальнейшего наступления или обороны. Потому и появилась эта дата 9 мая", – комментирует Грабский.

Тем не менее, он уверен, что РФ не сможет достичь целей "специальной операции" за этот период, поэтому будет вынуждена снизить интенсивность боевых действий. "Я предполагаю, что когда в России наступит необходимость оперативной паузы на фронте, Украина сможет взять на себя инициативу и нанести удары, вытесняя противника с нашей территории", – объясняет эксперт.

При этом он отмечает важность поставок военной техники для Украины из-за рубежа. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве обороны. "Длительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее", – комментирует замминистра Анна Маляр. Она уверена, что наиболее важны в этой войны средства ПВО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, когда у РФ закончатся ресурсы для ведения активных боевых действий.