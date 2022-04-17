Десятки российских военных сбежали с полевых лагерей, чтобы не воевать с Украиной, – Цимбалюк

Военные армии РФ, которых тренируют для войны против Украины, начали покидать полевые лагеря. Будущие оккупанты якобы проявили нежелание участвовать в боевых действиях.

На сегодня известно примерно о полусотни отказах. Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, речь идет о россиянах, которые подписали контракты на службу в путинской армии. В апреле среди них зафиксировали более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей.

Отмечается, что они временно расположены на полигонах западного военного округа – одной из четырех военно-административных единиц ВС РФ на северо-западе страны-агрессора, штаб базируется в Санкт-Петербурге.

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"В связи с нежеланием участвовать в "специальной военной операции" на территории Украины", – пишет о причине Цимбалюк.

Журналист подчеркнул, что ныне российской военной комендатуре не удалось разыскать и задержать никого из военнослужащих, самовольно оставивших полевые лагеря.

Напомним: ранее Цымбалюк указал, что оккупанты из состава ленинградской бригады пожаловались на проблемы с психикой. Симптомы проявились у 70% военнослужащих этой 25-й ОМСБр, воевавших против Украины. Психические расстройства вызвали большие потери среди сослуживцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный инструктор пожаловался на состав армии РФ. Он заявил, что в ряды оккупантов набирают "наркоманов, дедов и проституток мужском виде", к тому же они грабят свои же тренировочные базы.