Десантному разведбатальону на фронт срочно требуется дрон: волонтер просит помощи
Десантному разведбатальону на фронт нужен дрон с дисплеем. Об этом сообщила волонтер Наталью Юсупова на своей странице в Facebook. Волонтер призвала небезразличных украинцев помочь в его приобретении.
"Люди, война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлениях Николаева, Харькова, Изюма, идут упорные бои. Очень прошу помощь десантному разведбатальону. Я никак не могу собрать средства на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам туда, где идут бои", – написала Наталья Юсупова.
Волонтер попросила поддержать и присоединиться к помощи в приобретении Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller
Все вместе стоит 130 тыс. грн.
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