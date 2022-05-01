Десантному разведбатальону на фронт срочно требуется дрон: волонтер просит помощи

Десантному разведбатальону на фронт нужен дрон с дисплеем. Об этом сообщила волонтер Наталью Юсупова на своей странице в Facebook. Волонтер призвала небезразличных украинцев помочь в его приобретении.

"Люди, война не закончилась, на Донбассе, в Мариуполе, в направлениях Николаева, Харькова, Изюма, идут упорные бои. Очень прошу помощь десантному разведбатальону. Я никак не могу собрать средства на этот очень нужный на фронте дрон с дисплеем. Мне нужно выкупить его в понедельник и сразу отправить разведчикам туда, где идут бои", – написала Наталья Юсупова.

Волонтер попросила поддержать и присоединиться к помощи в приобретении Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller

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