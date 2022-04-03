Десантно-штурмовые войска ВСУ взяли под контроль район Припяти и участок госграницы с Беларусью. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
Десантно-штурмовые войска ВСУ взяли под контроль район Припяти и участок госграницы с Беларусью. Фото

Украинские десантники взяли под контроль район Припяти и участок украинско-белорусской государственной границы. Освободили украинскую землю воины 3 апреля.

Там уже подняли украинское знамя. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск.

"Сегодня 03 апреля подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок Государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания!" – отметили десантники.

Над освобожденной Припятью взвился украинский флаг
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины освободили от оккупантов всю Киевскую область. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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