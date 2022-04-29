Десантники из РФ пытались штурмовать ВСУ на Луганщине: в живых остались лишь немногие оккупанты. Фото

Российские оккупанты 29 апреля попытались штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины в Луганской области. Десантников вражеской армии "радушно" встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Выжить после встречи удалось только семерым оккупантам, остальные были ликвидированы. Об этом сообщили в 24 ОМБр.

"Удмуртия, Башкирия, Ростовская область - весь "цвет русского мира" нес идеи "большой россии" в полосу ответственности нашей бригады, но получил теплый прием", - отметили в бригаде.

По словам воинов, штурмовать позиции "королевской" бригады попытались российские десантники. Однако выжить после этого удалось единицам.

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"Боевые позиции королевских пехотинцев на Луганщине сегодня пытались штурмовать десантники из России. После провала поставленной задачи, только семь оккупантов из группы остались живы - остальные ликвидированы нашими армейцами", - сообщили защитники Украины.

Они показали фото личных вещей, которые были при себе у ликвидированных захватчиков.

Примечательно, что в Украину они приехали убивать украинцев с православными иконками и оберегами. Их взяли с собой, и когда шли штурмовать позиции защитников украинской земли.

Однако ни бог, ни святые, ни обереги захватчиков не спасли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 23 тыс. человек, 986 танков и 189 самолетов. Такие данные на утро 29 апреля озвучили в Генштабе ВСУ. В течение дня украинские воины активно умножали счет.

Также сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области. Раньше оттуда оккупанты били по Харькову. Теперь же обстрелов по городу станет меньше.