Десантникам, отправляющимся на восточный фронт, отправили бронежилеты и кевларовые шлемы, – Порошенко

Сотни бронежилетов четвертого класса защиты и кевларовые шлемы отправили бойцам бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, отправляющейся на восточный фронт. Об этом сообщил Петр Порошенко.

"Отправили сегодня очередную партию военного снаряжения воинам, которые отправляются на восточный фронт. Сейчас там - горячее. Мы помогали защитникам Киева, когда враг стоял на подступах к столице. Сегодня наша обязанность – поддержать наших героев на Востоке", – подчеркнул Петр Порошенко.

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"Сотни бронежилетов из финской стали четвертого класса защиты. И кевларовые шлемы – лучшие для бойцов Десантно-штурмовых войск. Уже сегодня благодаря ОО "Дело Общин" этот самый ценный груз - потому что он защищает жизнь и здоровье - будет доставлен нашим воинам", – сообщил пятый Президент.

Порошенко отметил, что уже 47 дней Украина проходит одно из самых трудных в своей истории испытаний. И украинцы проходят его с честью.

"Огромный уровень самоорганизации, когда как и в 2014-м мы обеспечиваем Вооруженные Силы, обеспечиваем подразделения териториальной обороны. Тысячи и тысячи бронежилетов отправлены в бригады Вооруженных Сил, выданные батальонам териториальной обороны. И сейчас – очередная партия", – говорит Порошенко.

"Вместе победим. Потому что мы украинцы. Мы – сильны. Правда – с нами. Весь мир – с нами. Господь с нами", – убежден Петр Порошенко.

С начала российского вторжения Порошенко патронирует 206 батальон территориальной обороны, который после защиты столицы получил новое боевое задание, а также другие добровольческие подразделения теробороны и Вооруженных Сил.

За это время украинские бойцы получили сотни пулеметов ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое военное снаряжение.