Депутату горсовета Изюма объявили подозрение в госизмене

Еще один коллаборант в Харьковской области ответит за сотрудничество с оккупантами. О подозрении сообщено одному из депутатов Изюмского городского совета.

Предатель передавал россиянам сведения о местных, помогавших Вооруженным Силам Украины, а также об участниках АТО/ООС и бойцах терробороны города. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Депутат Изюмского горсовета заочно уведомлен о подозрении в государственной измене, производство открыто по ч.2. ст.111 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, депутат в условиях военного положения перешел на сторону страны-агрессора. Он передавал военнослужащим РФ сведения о гражданах Украины, оказывавших помощь ВСУ, участвовали в проведении АТО/ООС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении представителей правоохранительных органов, территориальной обороны г. Изюм и членов их семей", - констатируют в прокуратуре.

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В настоящее время продолжается досудебное расследование, его проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

И хотя пока предатель еще не задержан, он должен знать: ответственность его догонит непременно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе депутаты ОПЗЖ оказались информаторами РФ. Они способствовали уничтожению города и городской инфраструктуры, причастные к уничтожению коммунальных автобусов и срыву эвакуации людей. В настоящее время все эти негодяи создают оккупационную администрацию в Мариуполе.