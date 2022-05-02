Депутат от ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов и получил 'должность' в Мариуполе

В Мариуполе местный депутат от фракции ОПЗЖ Вадим Исратов самостоятельно перешел на сторону российских оккупантов. Кроме того, рашисты уже придумали для предателя "должность".

Коллаборанта "назначили" управлять "финансово-бюджетными вопросами". Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, предатель добровольно перешел на сторону российских оккупантов. Кроме того, Андрющенко подчеркнул, что такое поведение для депутатов от ОПЗЖ является нормой.

"Новый финансовый мозг оккупационных властей Мариуполя – Истратов Вадим Анатольевич. Депутат фракции ОПЗЖ. Назначен руководителем/заместителем Иващенко по финансово-бюджетным вопросам (потому что название должности руки отказываются писать). Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение. МраZота. Отчеканено. Возмездие будет", – написал Андрющенко.

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Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Денис Пушилин решил "назначить" мэром Мариуполя, который продолжают стирать с лица земли оккупанты, Константина Иващенко. С 2019 по 2022 г. он был депутатом горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Напомним, экс-депутат Мариупольского городского совета от фракции "ОПЗЖ" Виктория Калачова, которая в первые дни вторжения перешла на сторону оккупанта и всячески содействовала сдаче города, "засветилась" на федеральном канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о пророссийских партиях. В документе предлагается запретить их участникам баллотироваться в депутаты всех уровней власти или в президенты Украины.