Демилитаризация продолжается: ВСУ получили на вооружение брошенный оккупантами танк Т-72Б3. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает поставлять оружие и военную технику украинским воинам. Все, что оккупанты бросают на поле боя в исправном состоянии, начинает служить на пользу Вооруженных сил Украины.

Так был захвачен очередной российский танк – Т-72Б3. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Лысенко, который работает в пресс-службе Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поставка тяжелого вооружения от РФ идет по плану. На этот раз оккупанты передали нам Т-72Б3", – написал он.

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Выяснилось, что вражеский танк полностью исправен и в рабочем состоянии. В нем попросту закончилось топливо, из-за чего оккупанты, у которых есть большие проблемы с поставками горючего, решили его бросить.

"Танк в идеальном состоянии", – отметил Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура, которые воюют в Украине на стороне наших Вооруженных сил, захватили на поле боя трофей. У российских оккупантов стало меньше на одну тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".