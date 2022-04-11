Даже погода за нас: Арестович рассказал о "сюрпризе" для  оккупантов на Донбассе

В течение последней недели в зоне проведения операции Объединенных сил резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Запись разговора опубликована на YouTube-канале российского правозащитника Марка Фейгина.

"Там очень большой сюрприз в зоне ООС. Ровно по линии от Харькова до Мариуполя десять дней подряд дожди. Причем 50 мм осадков. Это значит, что окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или очень ограниченные действия авиации, и необходимость наступать вдоль дорог, то есть на заранее подготовленную оборону, где все понятно", – сказал Арестович.

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По его словам, "сбитие темпов наступления – большой праздник". "Потому что к нам успеет подойти то, о чем мы не говорим. Я вижу, что даже погода за нас", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, освобождение от российских оккупантов Крыма и Донбасса на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии, от 10 до 15 тысяч бойцов.