Даже оружие было ржавое: "мобилизованные" в ОРДО студенты пожаловались, что Россия их "кинула". Видео

Студенты вузов "ДНР" рассказали о принудительной мобилизации и отправке на войну в Украину. Они утверждают, что прибытие в нашу страну для них стало шоком, так как изначально Россия обещала учения на полигонах.

Трансляция брифинга опубликована в YouTube UkraineMediaCentre Kyiv. Студенты рассказали, что обращаться с оружием, которое, к тому же, было ржавое, их учили уже в поезде по пути на войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В один из "прекрасных" дней нас разбудили, мол, все, экстренная эвакуация, наше месторасположение обнаружили. Нам в Макеевке выдали оружие, автоматы. Патронов, ничего не было, просто четыре магазина, автомат – все, больше ничего не было. За это мы должны были нести ответственность. Потом нас погрузили в автобусы и мы поехали в другой город на электричку, после чего привезли в Иловайск", – рассказал один из парней, утверждая, что они не понимали, зачем и куда едут.

Видео дня

"Все думали: мы поедем в Россию на учения, будем там проходить курс молодого бойца на полигонах и т.п. Мой взвод сформировался уже на территории Украины. До этого я был не распределен", – пояснил он.

Другой солдат представился как Васильченко Владислав Игоревич. Парню 19 лет, он учится в Донецком национальном техническом университете на программиста, 2 курс, родом из города Макеевки Донецкой области.

"Посадили нас в поезд, там нам только показали, как разбирать-собирать оружие, особо ничего не объясняя. Мы кое-как его разобрали. Большая часть оружия была ржавая. У одного парня, когда он вытащил пружину с наствольного короба, она была настолько ржавая, что распалась у него в руках. Такое вооружение выдали", – рассказал Васильченко.

"В поезде мы ехали дня два. Наконец-то привезли в этот спортивный центр. Мы там были от силы один день. На следующий день подъем, и увезли нас, никто не говорил куда и зачем", – продолжил он.

По словам солдат, они поняли, что находятся в Украине, только когда уже пересекли границу.

"Уже при въезде в село Веселое в Харьковской области в Украине мы поняли, где мы находимся, что повергло нас в небольшой шок. Связи не было. Изредка только появлялась, тогда мы связались с родителями и рассказали о происходящем. Они мягко говоря тоже были в шоке", – отметил студент.

Как сообщал OBOZREVATEL, принудительная мобилизация на временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей началась за неделю до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Однако несмотря на все заверения гауляйтеров о завершении "призыва", этого так и не произошло. Колоссальные потери российской армии на территории Украины, которые упорно пытается скрыть Кремль, привели к очередной волне "отлова" потенциального "пушечного мяса".

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!