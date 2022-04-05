Даже не успел ничего сказать: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили выстрелом в затылок украинца

Жительница недавно освобожденной от российских оккупантов Бучи рассказала, как захватчики убили выстрелом в затылок ее соседа. Погибшему не было и 50 лет.

Об этом 47-летняя Ирина рассказала в комментарии американскому изданию Sky News. По ее словам, российский солдат обратил внимание на мужчину из-за того, что тот вышел за пределы своего дома.

"Они попросили у него документы. Он сказал: "У меня нет с собой документов. Я живу на первом этаже, сейчас их принесу", —рассказала женщина.

Ирина добавила, что они с мужем наблюдали за этим из своей квартиры в том же доме. После того, как мужчина повернулся, чтобы вернуться внутрь и забрать свои документы, оккупант выстрелил ему в затылок.

Видео дня

"Он даже не предвидел этого, даже сказать ничего не успел. Мы с мужем услышали хлопок. И он упал", — подчеркнула женщина.

Отметим, ранее жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа. По ее словам, они поставили мужчину на колени и выстрелили ему в голову.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известны воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как выглядит Буча. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневную должность преступлениям русских извергов в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, боятся ли они и дальше "спровоцировать и оскорбить" Москву.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!