'Давай там украинских баб насилуй': журналисты нашли военного РФ и его жену с аудиоперехвата СБУ. Фото

Украинские журналисты разыскали "героев" перехваченного СБУ разговора, в котором россиянка советовала своему мужу-оккупанту насиловать украинских женщин. Оба - выходцы из Орловской области Российской Федерации, несколько лет назад перебравшиеся жить в оккупированный Россией украинский Крым.

Российский урод служит в полку, который был задействован в оккупации украинского полуострова, а ныне – вторгся в Херсонскую область. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Журналисты напомнили о перехваченном и опубликованном 12 апреля СБУ телефонном разговоре российского оккупанта с женой. Эта, с позволения сказать, "женщина", смеясь, советовала мужу "Ты давай там, украинских баб насилуй. И мне ничего не говори".

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Журналисты выяснили, что в момент совершения звонка оккупант находился в Херсонской области. И раздобыли телефоны и самого мерзавца, и его жены. По номерам обоих удалось идентифицировать: они использовали эти же российские номера, когда регистрировались в "ВКонтакте".

Оккупанта зовут Роман Быковский, ему 27 лет. Его жена – Ольга Быковская (Пинясова). Оба – из Орловской области РФ. Очень любят вместе фотографироваться.

В 2017-м в этой семье этих нелюдей появилось потомство.

Главное для Быковской, которая демонстрирует такие впечатляющие "нравственные нормы" и "человечность" – "семья и дети".

Из опубликованного Быковской фото мужчины в форме с подписью "Дождалась" становится понятно, что оккупант отслужил строчку по меньшей мере в 2016 году или уже служил на тот момент на контракте.

Страница оккупанта в "ВКонтакте" закрыта, но по страницам друзей журналистам удалось вычислить его сослуживцев – и по фото установить, что служил он в войсках Росгвардии, а точнее – в Оперативной дивизии особого назначения имени Дзержинского.

Службу будущий оккупант и насильник нес в штабе "ОДОН" ("Отдельная дивизия оперативного назначения") в городе Балашиха Московской области.

После увольнения из Росгвардии, как установили журналисты и расследователи Conflict Intelligence Team, Быковский начал служить по контракту в 108 гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьего ордена Красной Звезды полку. Контракт он заключил не позднее февраля 2018 года.

Этот полк был задействован в оккупации украинского Крыма Россией. Именно туда в 2018-м оккупант перетащил и свою жену, и мать.

"Журналисты нашли объявления, которые Ольга и Роман публиковали на сервисе "Авито". Они свидетельствуют о том, что после окончания срочной службы военнослужащий с женой и новорожденным сыном переехали в оккупированный Россией Крым. Ориентировочно – с 2018-го года. В Крыму женщина, которая на перехваченном СБУ записи разговора советовала своему мужу насиловать украинок, искала работу по уходу за детьми", - пишут журналисты.

Семья оккупантов до сих пор живет в Крыму. Еще 19 января 2022 Ольга жаловалась в комментариях, что не смогла попасть на прием к местному косметологу в Феодосии, а 13 февраля отозвалась на призыв помочь деньгами на операцию собаке, которую сбила машина в центре этого города.

Журналисты также связались с Быковскими.

"Роман подтвердил, что это его имя и фамилия, а на вопрос, остается ли он еще на Херсонщине, ответил, что нет. Сообщил, что находится в Севастополе. Узнав, что ему звонит журналист, Быковский заявил, что голос на записи СБУ – не его, при этом его голос – такой же, как на "пленках" правоохранителей", - утверждают расследователи.

Из разговора с женой оккупанта журналисты узнали, что он, к сожалению, не погиб в Украине, а получил ранение, от которого и лечится в украинском Севастополе.

"Голос Ольги Быковской также полностью совпадает с голосом на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Она подтвердила Радио Свобода, что ее муж находится в Севастополе, уточнив, что он лечится в госпитале после ранения. Где именно – говорит, что не знает. После этого Ольга Быковская прервала разговор и сбрасывала звонки. На сообщения в социальных сетях ни Роман Быковский, ни его жена больше не ответили", - отметили авторы расследования.

Они также сообщили, что после разговора Ольга вообще удалила страницу "ВКонтакте".

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