Данилов заявил, что Украина ожидала вторжение РФ, однако в другой день

Руководство Украины знало о планах и намерениях Путина относительно широкомасштабного вторжения в нашу страну, и ожидало нападения России 22 февраля. Однако открыто сказать об этом обществу было недопустимо с точки зрения государственного управления.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC. Он отметил, что единственное, чего не ожидали у Украины – это нападение войск РФ с территории Беларуси.

"Мы осознавали то, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет привлечена территория Беларуси. Дискуссии были об этом, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло как произошло", – рассказал Данилов.

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По словам Данилова, доказательством того, что военное и государственное руководство Украины готовилось к полномасштабной войне с Россией, является то, что наша страна уже 50-й день держит оборону.

Секретарь СНБО отметил, что западные разведки в своих прогнозах не учитывали главного оружия украинцев – их волю к свободе.

"Начиная с октября-ноября в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций – из США, Великобритании, других стран, и я им объяснял, чего они не учитывают". Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: у нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля", – пояснил Данилов.

Он также объяснил, почему руководство страны ничего не говорило о подготовке к войне.

"Обвинять нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились.

С 1 января у нас начал действовать закон о национальном сопротивлении. У нас на каждой территории разворачивались батальоны территориальной обороны. Мы понимали, что будем делать", – сказал секретарь СНБО.

Данилов также сообщил, что 24 февраля в 5:30 собрались члены СНБО, у них уже были заранее заготовлены все нормативно правовые документы, которые они должны были принять.

"И кто говорит, что мы не готовились, тот просто не понимает, как все это происходит", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США переоценили РФ и недооценили Украину из-за пробела в разведке.