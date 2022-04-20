Данилов заявил, что большое наступление России на Донбассе еще не начиналось: агрессор стягивает резервы

Большое наступление российских оккупантов на Донбассе еще не началось. Вражеская армия продолжает перебрасывать резервы.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ в среду, 20 апреля. Он отметил, что в Харьковской, Донецкой и Луганской областях начались бои по всех линиях фронта.

"Но это была их попытка испытать наши Вооруженные силы. Попытка была неудачна. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление, это вопрос времени", – сказал Данилов.

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По его словам, так называемая битва за Донбасс может быть далеко не последним сражением: "Впереди может быть еще много разных вещей".

Данилов добавил, что РФ может стягивать войска еще в течение двух-четырех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам США, Россия не получила серьезных территориальных достижений в новом расширенном наступлении на Донбассе. Линии фронта остаются статическими.