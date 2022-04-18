Данилов уточнил, при каком условии может состояться обмен Медведчука

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает возможным обмен нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако в этом процессе между Украиной и Россией должна присутствовать третья сторона.

Такое заявление Данилов сделал 18 апреля в эфире украинского телемарафона. По его словам, украинская власть – не те люди, которые позволят Путину вернуть своего кума и одновременно с этим уничтожать Мариуполь.

Данилов подчеркнул, что Кремль часто забывает выполнять свои обязательства, поэтому ни о каком доверии к стране-оккупанту речь не идет.

"Мы понимаем, с кем имеем дело. Доверия нет. Если это будет происходить, то, вероятно, с привлечением третьей стороны, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", – сказал Данилов.

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Напомним, Медведчук уже начал давать показания. СБУ задержала всех, с кем сотрудничал кум Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. При этом в Офисе президента сомневаются, действительно ли Медведчук еще нужен России.