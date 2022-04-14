Данилов рассказал, благодаря кому у Украины есть "Нептун" и что привело к успеху с флагманом РФ
В Украине ракетная программа с начала президентства Владимира Зеленского не останавливалась ни дня. Именно благодаря этому у нас есть береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун", ракетами которого в Черном море подбили российский крейсер "Москва".
Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что еще в начале июля 2019 года ввиду насущности вопроса глава государства определил задачи по Программе ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.
"Правда состоит в том, что без воли президента Зеленского у нас бы не было оружия, которое может передать "горячий" привет рашистам, и не только "русскому военному кораблю", – написал Данилов.
Ключевыми проектами были "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность применения этих комплексов, после чего они были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов, кроме того, в Украине для этого развернули создание дополнительных производственных мощностей.
Уже в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Тогда все надводные мишени были поражены.
А в августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года. Данилов отметил, что расходы по этой программе должны составить более 200 миллиардов гривен.
В целом для создания надежного ракетного щита в Украине был принят целый ряд решений, за которые отвечали Минобороны и СНБО.
Алексей Данилов выразил благодарность коллективу государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Именно эти люди в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины разработали комплекс крылатых ракет для защиты нашего государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.
Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.
Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха боролся с огнем, направляясь в Севастополь.
Чуть позже крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.