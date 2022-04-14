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Данилов рассказал, благодаря кому у Украины есть "Нептун" и что привело к успеху с флагманом РФ

София Закревская
Война в Украине 2022
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Данилов рассказал, благодаря кому у Украины есть 'Нептун' и что привело к успеху с флагманом РФ

В Украине ракетная программа с начала президентства Владимира Зеленского не останавливалась ни дня. Именно благодаря этому у нас есть береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун", ракетами которого в Черном море подбили российский крейсер "Москва".

Об этом в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что еще в начале июля 2019 года ввиду насущности вопроса глава государства определил задачи по Программе ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.

"Правда состоит в том, что без воли президента Зеленского у нас бы не было оружия, которое может передать "горячий" привет рашистам, и не только "русскому военному кораблю", – написал Данилов.

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Ключевыми проектами были "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность применения этих комплексов, после чего они были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов, кроме того, в Украине для этого развернули создание дополнительных производственных мощностей.

Уже в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Тогда все надводные мишени были поражены.

А в августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года. Данилов отметил, что расходы по этой программе должны составить более 200 миллиардов гривен.

В целом для создания надежного ракетного щита в Украине был принят целый ряд решений, за которые отвечали Минобороны и СНБО.

Алексей Данилов выразил благодарность коллективу государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Именно эти люди в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины разработали комплекс крылатых ракет для защиты нашего государства.

Скриншот поста Алексея Данилова в Facebook.
Скриншот поста Алексея Данилова в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

  • Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.

  • Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха боролся с огнем, направляясь в Севастополь.

  • Чуть позже крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.