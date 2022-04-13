Данилов призвал упростить процедуру наказания коллаборантов и пообещал 'отдельный разговор' с членами ОПЗЖ

Представители ОПЗЖ и других пророссийских партий будут проверять украинские спецслужбы по поводу их сотрудничества с Россией, и коллаборантов привлекут к ответственности. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал народных депутатов срочно внести изменения в законодательство, чтобы такие дела, учитывая военное положение, рассматривались по упрощенной процедуре.

Об этом Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона. Он отметил, что коллаборантов в Украине насчитывается уже сотни – часть из них уже находятся под "опекой" СБУ, против других возбуждаются дела.

"Я хотел бы, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель достаточно демократический, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются – может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать", – сказал Данылов.

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Секретарь СНБО отметил, что коллаборантов в Украине достаточно много, была создана целая система, которая работала с 2014 года. Именно эти люди привели в нашу страну "русскую весну" 24 февраля.

"Если мы считаем, что на Медведчуке все закончилось, то, к большому сожалению, таких как Медведчук в нашей стране еще есть. И эти люди привели сюда так называемую "русскую весну" в феврале. Этих людей было достаточно много, это системно работало на территории нашей страны. Более того, они здесь разворачивали свой условный российский лагерь и работали открыто почти, начиная с 2014 года. Это совершенно недопустимая вещь. Сегодня следствие будет выяснять, как происходило финансирование этих вещей", – отметил Данилов.

Алексей Данилов посоветовал пророссийским коллаборантам, соратникам задержанного Медведчука самим сдаться СБУ.

"И те люди должны понимать, что им нужно самим идти в Службу безопасности Украины, сдаваться и давать показы. Это люди, известные почти всей стране. Известно, кто с ними вел бизнес. Это недопустимые вещи. В крайнем случае, их найдут так как и Медведчука. Часть из них сейчас скрывается. Поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны", – заверил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины в результате проведенной спецоперации задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Его подозревают в государственной измене по двум уголовным производствам. В первые дни войны он скрылся из-под домашнего ареста.