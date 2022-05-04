Данилов о войне с Россией: может, там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает, что война со временем может переместиться на территорию Российской Федерации. При совпадении ряда факторов агрессор может заполучить "народные республики" уже на своей земле.

В любом случае, Украина имеет полное право и будет защищать свою территориальную целостность, независимость и свой народ всеми доступными способами. Об этом Данилов сказал в интервью на канале "Исландия".

Военные действия вполне могут из Украины переместиться в Россию. Для реализации такого сценария должны совпасть ряд факторов. И не исключено, что "народные республики", вроде тех, которые Россия создавала и поддерживала для дестабилизации ситуации в Украине и оккупации части украинских территорий, могут появиться и в самой РФ.

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"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

По словам секретаря СНБО Украина не намерена ни у кого спрашивать разрешения и советов по поводу того, как именно защищать свое государство, территории и граждан.

"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным. И никого спрашивать не будем, и его, в том числе", ‒ сказал Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов рассказал, как РФ планировала депортацию украинцев. Рашисты намеревались строить руками наших сограждан, вывезенных в Сибирь, целые города. Впервые публично такие планы озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей статье от 6 сентября 2021 года "о развитии городов Сибири".