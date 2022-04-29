Данилов о хищении Россией украинского зерна оккупантами: станет им костью в горле

Российские оккупанты, подражая действиям нацистской Германии во время Второй мировой войны, пытаются вывезти из Украины все, до чего дотянутся. В частности, есть информация о вывозе с оккупированной Херсонской области на территорию Российской Федерации украинского зерна.

Однако все украденное, включая украинское зерно, станет захватчикам "костью в горле". Такое обещание в интервью "Радио Свобода" дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу решения Законодательного собрания Красноярского края РФ о вывозе на территорию России зерна из оккупированной украинской Херсонщины, о котором стало известно накануне, Данилов назвал мародерство "обычной практикой рашизма".

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"Это мародеры, которые все, что они видят,забирают. Это обычная практика рашизма – прибирать к рукам руки все, что они видят, все, что могут физически захватить, пользуясь временной возможностью.

Это не только зерно, это унитазы, это и бытовая техника. Это страна, которая в жизни вообще ничего не видела такого, и они, когда увидели, как живут наши граждане, то для них это было обычное чудо", - охарактеризовал поведение российских оккупантов в Украине Данилов.

Он заверил, что возможности грабить украинский народ для России будут очень недолгими.

"Более того, это зерно и то, что они делают, станет им костью в горле. И точно они это не проглотят.

Войска либо идут воевать, либо идут заниматься мародерством. К сожалению, мы видим не только мародерство, мы видим терроризм", – отметил секретарь украинского СНБО.

Он подчеркнул, что реальные объемы преступлений рашистов против украинского народа неизвестны никому, ведь оккупация части территорий Украины продолжается. Однако даже то, о чем уже узнал мир, должно было бы раз и навсегда положить конец восприятию России в мире как государства, с которым вообще можно иметь какие-либо отношения.

"Я вообще не знаю, как такая страна существует на карте мира, как в такую страну едут какие-то уважаемые люди, общаются с человеком, который является современным Гитлером", - сказал Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили террор на захваченных территориях и вывозят украинское зерно. В частности, известно, что в Херсонской области они опустошили элеватор в одном из поселков, все зерно вывезли в Крым.