ЧВК 'Вагнера' понесла большие потери в Украине: ликвидированы 3 тыс. наемников, – Грозев

Около 3 тысяч российских наемников из так называемой группы Вагнера уже ликвидированы защитниками Украины в боях. Вся группировка "вагнеровцев" в Украине может достигать 8 тысяч человек.

Среди них - и участники группы, перед которой была поставлена задача ликвидировать представителей высшего военно-политического руководства Украины. Об этом, по данным Daily Mail, заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Выступая на заседании Комитета по иностранным делам Палаты общин Британии, Грозев сказал, что по его данным, полученным от собственных источников внутри "группы Вагнера", общее количество наемников, отправленных Россией в Украину, составляет около 8 тысяч - больше, чем официально заявляли западные разведки.

Видео дня

При этом, уверяет расследователь, порядка 3 тысяч из них уже ликвидированы защитниками Украины.

"Среди них – 200 человек, отправленных в Киев перед конфликтом с неудавшейся миссией по "разведке и убийству" политических деятелей, в то время как "большое количество" было отправлено с конвоями, которые продвигались к столице из Беларуси. Он (Грозев. - Ред.) сказал, что они также присутствовали в Буче, где были обнаружены одни из самых серьезных доказательств предполагаемых военных преступлений", - передает слова Грозева Daily Mail.

Он напомнил, что "вагнеровцев" президент РФ Владимир Путин использует для самых "грязных" поручений. Так называемая ЧВК Вагнера также ранее воевала, в частности, в Сирии, где отметилась шокирующей жестокостью по отношению к мирному населению. Тот же "почерк, пишет издание, можно заметить и в преступлениях России в Буче.

Христо Грозев отметил, что для части наемников, приехавших в Украину, возможность заработать не является главной и единственной причиной решения воевать в Украине. По словам его источника в группе, многим из "вагнеровцев" просто нравится убивать.

"Он (собеседник из группы Вагнера. - Ред.) сказал, что от 10 до 15 процентов составляют социопаты, люди, которые идут туда только потому, что хотят убивать. Они кровожадны, они не просто наркоманы адреналина", — заявил Грозев в выступлении перед британскими депутатами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ ликвидировали 10 "вагнеровцев" в Попасной. Все они оказались наемниками из Сирии.

Также сообщалось, что Россия в войне против Украины потеряла 21 тыс. человек, уничтожены 829 танков и 172 самолета. Такие данные утром 21 апреля обнародовали в Генштабе ВСУ.