Что врали об Украине в российских СМИ последнюю неделю: озвучены основные выдумки

В течение недели российские пропагандистские СМИ запустили очередной ряд фейков об Украине. В основном там лгали о "военных преступлениях Вооруженных сил Украины", а также неверно освещали тему санкций против РФ и увеличение объемов поставок тяжелого вооружения для Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram. Там рассказали, как в РФ продвигали нужные для них нарративы через эти новости.

"Военные преступления ВСУ"

Пропагандисты подают это так: ВСУ якобы совершают военные преступления, обстреливают украинские города и села, издеваются над пленными.

Воинов, которые держат оборону на "Азовстали", росСМИ назвали "нацистами, которые прикрываются гражданскими как живым щитом и пытаются выменять их на продукты и лекарства". Все эти тезисы, безусловно, являются ложью.

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Увеличение западными партнерами поставок тяжелого вооружения в Украину

Пропагандисты подают это так: страны Запада, увеличивая объемы поставки тяжелого вооружения Украине, якобы преследуют цель максимально затянуть войну между РФ и нашим государством. Арсеналы западных стран опустошаются, и в ближайшее время они уже не смогут поставлять Украине вооружение в таких объемах.

Санкции Запада против России

Пропагандисты подают это так: они признают, что мгновенные последствия для экономики РФ присутствуют, но пытаются успокоить народ тем, что в перспективе Россия якобы сможет преодолеть любые западные санкции. "Большинство введенных санкций уже нивелированы своевременными и эффективными решениями руководства РФ", – заявляют росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты сняли еще один нелепый фейковый ролик о том, как якобы обнаружили на позициях ВСУ "боевые анастезирующие средства". По словам россиян, их производят в придуманных ими самими "американских лабораториях".