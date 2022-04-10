Что оккупанты сделали с украинским Черниговом: фоторепортаж о последствиях ударов России

С первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину оккупанты пытались захватить Чернигов. Город-герой выстоял, сдержав наступление на столицу Украины – Киев, однако потерпел значительные разрушения.

Фотохронику войны из украинского города с 1300-летней историей опубликовал "Укринформ". Он пережило авиаудары, сброс 500-килограммовых бомб, расстрелы запрещенными кассетными снарядами и множество других бед из-за того, что оккупанты не могли захватить его.

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Массированными обстрелами путинские преступники практически полностью уничтожили инфраструктуру Чернигова – жилые кварталы, школы, детские сады, больницы, памятки истории и архитектуры, музеи. Среди разрушенных объектов: гостиница "Украина", стадион имени Юрия Гагарина, многоэтажки, библиотека, дом Черниговского областного молодежного центра – памятник архитектуры местного значения, Черниговский городской совет и множество других.

Кроме того, как сообщил городской голова Владислав Атрошенко, серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов Чернигова. Больше всего пострадал по всем направлениям пригород.

От действий российских оккупантов в Чернигове погибли около 700 человек (и военных, и гражданских). Город долгое время находился на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия электричества, водоснабжения и тепла. По предварительным оценкам, на восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств.

Напомним: на Черниговщине российские оккупанты обустроили штаб в Вознесенской церкви, которая является памятником архитектуры. В селах Ягодное и Лукашевка рядом с храмом сейчас сотрудники ГСЧС находят тела убитых захватчиками мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове, несмотря на обстрелы российских оккупантов, врачи в крайне сложных условиях продолжали оказывать помощь людям. В частности, операции производились в подвалах при свете мобильных телефонов. В одном из медучреждений около 400 раненых жильцов получили помощь.