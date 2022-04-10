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Что оккупанты сделали с украинским Черниговом: фоторепортаж о последствиях ударов России

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Оккупанты нанесли Чернигову значительные разрушения

С первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину оккупанты пытались захватить Чернигов. Город-герой выстоял, сдержав наступление на столицу Украины – Киев, однако потерпел значительные разрушения.

Фотохронику войны из украинского города с 1300-летней историей опубликовал "Укринформ". Он пережило авиаудары, сброс 500-килограммовых бомб, расстрелы запрещенными кассетными снарядами и множество других бед из-за того, что оккупанты не могли захватить его.

Чернигов получил значительные разрушения
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Массированными обстрелами путинские преступники практически полностью уничтожили инфраструктуру Чернигова – жилые кварталы, школы, детские сады, больницы, памятки истории и архитектуры, музеи. Среди разрушенных объектов: гостиница "Украина", стадион имени Юрия Гагарина, многоэтажки, библиотека, дом Черниговского областного молодежного центра – памятник архитектуры местного значения, Черниговский городской совет и множество других.

В городе множество воронок от взрывов
Разрушены жилые дома в пригороде

Кроме того, как сообщил городской голова Владислав Атрошенко, серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов Чернигова. Больше всего пострадал по всем направлениям пригород.

Оккупанты разрушили стадион имени Юрия Гагарина
Пострадали объекты инираструктуры

От действий российских оккупантов в Чернигове погибли около 700 человек (и военных, и гражданских). Город долгое время находился на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия электричества, водоснабжения и тепла. По предварительным оценкам, на восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств.

Оккупанты разрушили гостиницу "Украина"
Чернигов получил значительные разрушения
На восстановление Чернигова понадобится около четырех лет
Массированными обстрелами путинские преступники практически полностью уничтожили инфраструктуру

Напомним: на Черниговщине российские оккупанты обустроили штаб в Вознесенской церкви, которая является памятником архитектуры. В селах Ягодное и Лукашевка рядом с храмом сейчас сотрудники ГСЧС находят тела убитых захватчиками мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове, несмотря на обстрелы российских оккупантов, врачи в крайне сложных условиях продолжали оказывать помощь людям. В частности, операции производились в подвалах при свете мобильных телефонов. В одном из медучреждений около 400 раненых жильцов получили помощь.

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