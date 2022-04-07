Украина, война и Мы.

Немного банального анализа на злобу дня крупными мазками.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВОЙНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Рашистские войска под Киевом попали в тупик. Они уткнулись мордой в мощнейший заслон украинской армии и поняли, что не смогут двигаться дальше. Что не могут штурмовать Киев, не могут захватить Киев, не могут окружить Киев. Они понесли огромные потери, закопались в рыжем лесу Чернобыля с печальными последствиями, у них началась потеря морального духа в войсках.

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Плюс к этому, они практически попали в окружение.

Им пришлось срочно искать выход и этим выходом стало публичное заявление, что, мол, в результате переговоров командование приняло решение совершить акт доброй воли и отойти от Киева.

Это ложь! На самом деле этот отход есть прямой результат нашего сопротивления и отпора нашей армии.

Также руZZкие вынуждены были отступить с позиций в Черниговской, Житомирской, Сумской областях.

Произошедшее - крупнейшая победа наших войск! - но, еще не выигранная война

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕЙЧАС

Большая группировка войск врага сконцентрирована сейчас на востоке Украины - Луганская и Донецкая области, и Азово-Таврический фронт, в первую очередь Мариуполь, а также Изюмско-Барвенковское направление, бои вокруг Николаева и Херсона, Харьковской области.

Очевидно, что повторится то же, что происходило под Киевом: будет нагнетание военной массой врага, нагнетание техникой, нагнетание бомбежками и атаками – а встречно будет наше сопротивление. Причем, это сопротивление с нашей стороны будет нарастать.

Кроме расположенных на востоке сил - огромное количество людей, которые защищали Киев, уже готовятся к тотальному сопротивлению на востоке и юге Украины. Есть патриотизм, злость, ненависть после всего, что мы узнали за последние дни в Ирпене-Буче-Гостомеле-Бородянке.

А еще есть - готовность, концентрация, моральный дух. Все то, за счет чего мы выстояли здесь.

НЕ СТОИТ НАСТРАИВАТЬ СЕБЯ НА ЛЕГКИЙ ПУТЬ..

Надо четко понимать, что впереди очень серьезное столкновение, тяжелейшее противостояние.

Противник все еще силен и превосходит нашу армию как количеством солдат, которых не жалко бросать под пули, так и оружием – пусть зачастую устаревшим, но, тем не менее, смертоносным. Это надо понимать очень четко и не поддаваться соблазну шапкозакидательства.

У нас огромное количество людей, которые готовы воевать. Которые высокомотивированы и сильны духом. Чего у нас не хватает – это тяжелого вооружения.

УЧАСТИЕ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ

Запад должен четко понять, что мы воюем за всю Европу, за весь цивилизованный мир. Поэтому западная цивилизация обязана поддержать Украину - финансово, санкциями, и, без сомнения, летальным оружием наступательного характера. Потому что иначе как мы сможем отбросить руZZкие войска за границу РФ? Только невероятной ценой и огромной кровью!

Как сказал сегодня Жозеп Боррель, председатель Европарламента – с начала войны ЕС перечислил РФ за газ 35 миллиардов евро, а Украине дали оружия на 1 миллиард.

Красавец, точнее и не определишь - ждем и надеемся, что долго запрягающие друзья - понесутся во весь опор так, что не остановить.. помогут нам душить путинскую гидру.

В ЧЕМ НАША УЯЗВИМОСТЬ

Самое слабое место Украины в этой войне – как и в любой захватнической войне, слабое место обороняющейся страны – это потери среди мирных жителей.

Мы обязаны думать о защите наших людей. Это самая страшная цена сопротивления агрессору. Мы можем говорить о ценности независимости, о готовности противостоять врагу и воевать за свою страну, но страдания миллионов и жизни десятков тысяч мирных людей — это высокая, чудовищная цена!

Это путин относится к своим солдатам как скоту, он готов положить в этой войне десятки и сотни тысяч русских жизней, а для нас жизнь каждого украинца безусловная ценность. путин быстро понял, что в военном противостоянии он победить не сможет, поэтому дал команду бить по гражданскому населению.

Он хочет создать гуманитарную катастрофу, которая будет аргументом в переговорах, с помощью которой он будет диктовать свои условия. Это кристально чистый, классический фашизм!

В ЧЕМ НАША СИЛА и ПЕРЕГОВОРЫ

Переговоры – тяжелейший процесс! С одной стороны, совершенно очевидно, что путин и его марионетки не могут предложить Украине ничего приемлемого, все их предложения могут только расколоть украинское общество.

С другой стороны, есть фактор страданий миллионов мирных людей, гибель десятков тысяч украинцев и огромное желания прекратить эти страдания, спасти эти жизни и остановить войну.

Мы не можем поступиться ни граном независимости и суверенитета.

И также мы не можем потерять целые области, где тоже живут миллионы украинцев.

Я не владею информацией о закрытой части переговорного процесса, но уверен, что наша власть и переговорная группа это хорошо понимают.

Одно могу сказать – чем лучше воюет наша армия и чем сплоченнее наш народ - тем сильнее позиции наших переговорщиков. В этом наша сила!

Народу свойственно приписывать свои победы своим вождям, а на самом деле это мы все вместе можем дать нашей власти силу для победы. Когда она будет оперировать нашей поддержкой - силой и решимостью своего народа и своей армии – она получит настолько сильную позицию на переговорах, что это путин будет суетиться и искать варианты. И такое изменение погоды в переговорном процессе происходит. Но пока недостаточно. Надо добавить переговорщикам больше силы с нашей стороны!

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА СТРАШНО, КОГДА БЕРЕТ ОТЧАЯНИЕ И КОНЧАЮТСЯ СИЛЫ

Делать свое дело на своем месте. Нет маленьких дел – будет одна большая победа, которую мы создаем вместе каждый день.

Надо верить в победу! Концентрироваться. Помогать друг другу.

Враг продержится сколько сможет. Мы – сколько потребуется!