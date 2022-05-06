Сьогодні мене запитали журналісти про 9 травня. Що буде? Світова Війна? Мобілізація в РФ? Атака на Київ? Ядерний удар?

Друзі, не сакралізуйте дати. На 9 травня буде фашистський парад на Московії із знаками дивізій Вермахата Z та V.

- Продовжиться війна.

- Світова війна іде вже багато років, а для новітньої України майже 9 років і ще буде йти. І вона давно вже світова, просто світ не хотів це визнавати. А Україна бореться з Рашиською імперією вже років 400.

- Мобілізацію в РФ проводять постійно і таємно, як і ми.

- Київ, як столиця та центр прийняття рішень постійно під ударом. Це волога мрія Путіна, забрати Лавру та Alma Mater всієї України Русі. Путін вагається між ядерним ударом по Києву і славою нехресті, що зруйнував головні святині Києво-печерської Лаври.

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Доречі, впевнений, що монахи ФСБ РФ вже усі мощі Муровця, Довгорукого та цінності вивезли в РФ, а на їх місці лежать підробки. Якщо ні, то хай СБУ займається.

- Ядерний удар. Я про це все писав ще до публікацій іноземних розвідок чи офісу. Він високоімовірний. Бо, по-перше, у РФ іншого варіанту немає виграти війну, а по-друге вони до нього готувалися весь час внутрішньо юридично, документально та фактично. Про все це писав, давав багаточисельні інтерв'ю. Панікером називали, як і про наступ. Але чи треба боятися ядерного удару? Ви бачили Маріуполь? Він в приблизному стані Хіросіми, тільки в останньому були дерев'яні будинки. РФ і без ядерної зброї нищить усе живе в Україні.

Що робити, ще питають...

Воювати. Валерій Залужний вже показав як це робити ефективно і безкомпромісно. Ми виконуємо його накази і палим танки, сушки, створюємо нові підрозділи...

Населенню треба уяснити собі, що війна іде. І коли ЗСУ та Міністерство оборони каже, що рано повертатися в Київ, то це означає, що рано.

Громадянам, що не виїхали потрібно робити елементарні речі:

: Запаси їжі та води, пального. Це ви вже всі мали зрозуміти.

: Мати засоби зв'язку, зокрема радіо прийомники.

: Мати аптечки на родину, зокрема з індивідуальними ліками.

: Пройти курси домедичної допомоги, навчитись водити цивільний автотранспорт.

: Мати телефони усіх аварійних служб та знати їх місце розташування фізично.

: Бути готовими до евакуації у будь-яку хвилину, та бажано знати куди евакуюються.

: Мати дорожні мапи України.

: Мати рюкзак, ложку, тарілку, чашку, ніж, запальничку та сірники, комплект білизни та теплого одягу по сезону, карімат, ковдру або спальник для усіх членів родини.

Ви маєте бути готові до моментального від'їзду і самостійного виживання протягом 5 діб у пішому порядку. Бо машини, навіть власної, може і не бути. Не заведеться після електромагнітного імпульсу.

Все, що я перерахував, це не якісь військові навички, а звичайні туристичні.

Просто будь-те готові їх застосувати.

І тоді ви підвищити свої шанси на виживання і не будете заважати ЗСУ.

Ми обов'язково переможемо. Треба лише аби всі ми були не завадою перемоги, а допомогою.