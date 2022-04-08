Члены наблюдательного совета Мемориала Холокоста 'Бабий Яр' считают военным преступлением зверства российских оккупантов в Буче и других городах Украины

Члены Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" считают военным преступлением зверства российских захватчиков в Буче и других городах Украины. Это отвратительные и подлые преступления. Они атакуют принципы, на которых построена наша жизнь. Они представляют чистое зло. Очевидно, они совершались по приказу и являются частью планомерной политики российского руководства. Нападение России на мирную Украину само по себе – это не только война, но и военное преступление. На ум приходит аналогия с нападением Германии на Польшу в 1939 году.

Массовые убийства детей, женщин и стариков, а также пытки и убийства людей, со связанными руками выстрелом в затылок, захоронения в братских могилах, повторяют почерк немецких нацистов во время Второй мировой войны.

Мы как представители организации, занимающейся исследованием и коммеморацией Холокоста, убеждены, что блокада мирных городов, когда десятки тысяч людей остаются без воды и еды и вынуждены страдать от холода и болезней, свидетельствует о желании агрессора сломать волю Украины быть свободной и независимой, убив как можно больше людей. Это преднамеренное преступление против украинского народа и человечества.

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Мы глубоко возмущены, что такие ужасающие преступления совершаются в 21 веке. Эта политика обесчеловечивания украинцев совершается Россией не только в горячую фазу войны. Ей предшествовала длительная лицемерная пропагандистская подготовка. Российская власть цинично исказила важные слова. Под абсурдным предлогом "борьбы с нацизмом" она осуществляет свои подлинные империалистические цели. Это не только вопиющее преступление против народа Украины, но и надругательство над памятью жертв немецкого нацизма и страшной политики Холокоста.

В наблюдательный совет Мемориала Холокоста "Бабий Яр" входят:

Натан Щаранский

Раввин Яков Дов Блайх

Виктор Пинчук

Рональд Лаудер

Леонид Кравчук

Владимир Кличко

Александр Квасьневский

Джо Либерман

Святослав Вакарчук

Макс Яковер

Светлана Алексиевич

Йошка Фишер