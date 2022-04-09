Четверть войск РФ, которые находятся в Украине, недееспособны – CNN

Около четверти российских войск, которые находятся в Украине, "фактически недееспособны". Причиной тому – тяжелые потери, плохое материально-техническое обеспечение и поддержание.

Об этом сообщило американское издание CNN со ссылкой на словам европейского чиновника, напомнив, что перед вторжением в нашу страну Россия разместила у границ Украины около 120 батальонных тактических групп (БТГ). Через шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.

Отмечается, что на данный момент российские войска пытаются объединить некоторые из оставшихся частей БТГ в целостные боевые единицы, используя остатки двух или трех недееспособных, чтобы попытаться создать одну.

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Напомним: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал огромные потери своих войск на войне против Украины. Подробной статистики он озвучивать не стал, но сказал: "Да, у нас значительные потери войск. И это для нас большая трагедия".

Также поспешный отвод подразделений российской армии из Киевской области он назвал "жестом доброй воли". Представители властей страны-агрессора надеются на продолжение диалога с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, путинская армия, воюя против Украины, потеряла как минимум 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорели 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет.