Чешские дипломаты вернулись в Киев и заявили о поддержке Украины. Фото

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дипломатические представительства начинают возвращаться в Киев. О возобновлении работы посольства в украинской столице сообщила Чехия.

Также страна заверила Украину в поддержке. Об этом говорится на странице министерства иностранных дел Чехии в Twitter (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чешские дипломаты вновь подняли свой флаг в Киеве. Также они отметили, что возвращение посольства в столицу даже в условиях войны является подтверждением поддержки Украины в сложившейся ситуации.

"В Киеве снова подняли чешский флаг – вернулись чешские дипломаты. Это один из многих шагов, которым мы поддерживаем Украину. Чехия стояла и всегда будет стоять бок о бок с Украиной", – сообщили в посольстве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Подробности решения пока не разглашаются. Также парламентарии Чехии приняли постановление, осуждающее военные преступления РФ в Украине.

Напомним, посольство Турции в Украине официально подтвердило, что вернулось в Киев. Ранее его деятельность временно перенесли в Черновцы.