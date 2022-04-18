Чернобаевка-16: ВСУ уничтожили склады оккупантов с ракетными боеприпасами, – Арестович

Украинские защитники 16-й раз разгромили позиции российских оккупантов в поселке Чернобаевка Херсонской области. В этом районе враги лишь недавно обновили склады с ракетными боеприпасами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook в ночь на 18 апреля. "Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся", – заявил он.

"Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных складов с ракетными боеприпасами", – рассказал Арестович.

Он также высмеял назначение российского генерала Александра Дворникова командующим оккупационными войсками в Украине, отметив, что "данный идиотизм возможен благодаря халатной бездарности нового руля".

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, так называемая вторая фаза наступления, о которой кричали оккупанты, уже началась. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян и скоро им может стать "очень больно". В частности, врагов ждут "неприятные сюрпризы" в районе города Изюм.